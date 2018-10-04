النائب الصحبي بن فرج مُنْزَعِج من تصريح السيد عبدالكريم الزبيدي

كتب منذ حين النائب الصحبي بن فرج ( الذي نجح في قائمة النداء ثم انتقل إلى كتلة المشروع أو الحرة ثم انتقل ثالثة إلى كتلة أخرى لا نذكر اسمها لما يوجد فيها من لخبطة ) التدوينة أسفله على حسابه بالفايسبوك
لا جدال في ان كافة الطبقة السياسية مسؤولة عن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحالي، سيحاسبها التاريخ وسيحاسبها الشعب يوم الانتخابات، وكل قدير وقدرو
بكل اللطف والتقدير والاحترام الذي نكنّه للسيد عبد الكريم الزبيدي نذكّر بأن
•السيد وزير الدفاع هو وزير سياسي ينتمي الى نفس هذه الطبقة السياسية وذلك منذ 2011 رغم انه لم يكن يوما معنيا بحساب الشعب في الانتخابات
•السيد وزير الدفاع عيّنه سيادة رئيس الدولة والرئيس المنتخب لهذه الطبقة السياسية والذي سيحاسبه الشعب في الانتخابات القادمة إذا ترشّح طبعا
•والسيد وزير الدفاع صوّت له بالثقة كي يتولّى منصبه نواب نفس هذه الطبقة السياسية الذين سيحاسبهم الشعب في الانتخابات القادمة إذا ترشّحوا طبعًا
•السيد وزير الدفاع ينتمي لحكومة شكلتها نفس هذه الطبقة السياسية التي سيحاسبها الشعب في الانتخابات القادمة
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للتذكير فإن الوزير أكد اليوم خلال تأبين شهيدى الوطني: أن التجاذبات السياسية مسؤولة ب90 بالمائة عن كل الانخرامات في البلاد و أن السياسيين الذي يدّعون أنهم منتخبون وممثلون للشعب سيأتي يوم ويحاسبهم الشعب