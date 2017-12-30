الولايات المتحدة تطمئن إسرائيل بإبقاء قواتها في سوريا

أفاد مسؤول رفيع في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة أكدت لإسرائيل عزمها على الإبقاء على قوات أمريكية في سوريا لمنع إيران من بسط نفوذها في هذا البلد
ونقلت « القناة العاشرة » الإسرائيلية أمس الجمعة 29 ديسمبر عن المسؤول الذي لم يُكشف عن اسمه قوله إن : مسألة التصدي للنفوذ الإيراني في سوريا كانت أكثر المسائل حساسية بالنسبة لإسرائيل في المفاوضات الأخيرة بين واشنطن وتل أبيب والتي أجريت في البيت الأبيض
وذكر المسؤول أن مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي لشؤون الأمن القومي مائير بن شبات أعرب أثناء الاجتماع عن بالغ اهتمام الطرف الإسرائيلي بشأن ما إذا كانت واشنطن تخطط لسحب قواتها من سوريا وخاصة بشأن الخطط الأمريكية الدبلوماسية بهدف وضع حد للحرب الدائرة في البلاد
ونقلت القناة عن المسؤول الأمريكي إعلانه: قلنا للإسرائيليين بكل وضوح إننا سنبقى في سوريا سواء بقواتنا المسلحة وبالمشاركة في أي صفقة دبلوماسية مقبلة في البلاد
تجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت في وقت سابق من العام الجاري عن إبرام اتفاق سري بين تل أبيب وواشنطن بشأن التصدي لخطر إيران، وذلك أثناء المفاوضات في البيت الأبيض بين وفدين من البلدين برئاسة بن شبات، ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض هربرت ريموند ماكماستر
للتذكير فإن التواجد الإيراني بسوريا تم بطلب من الحكومة الشرعية لمحاربة الإرهاب بينما تواجد القوات الأمريكية تم اعتداءا صارخا على السيادة السورية لمساندة الإرهابيين الذين دمروا البلاد
وقعت اسرائيل والولايات المتحدة سرا مذكرة تفاهم مشتركة واسعة النطاق تنص على التعاون الكامل في مواجهة الخطة النووية الايرانية وبرامجها الصاروخية وانشطتها التهديدية الأخرى، وفقا لما ذكره تقرير تليفزيوني اسرائيلي
تم التوقيع على الوثيقة في 12 ديسمبر في البيت الأبيض، بعد محادثات مكثفة بين ممثلي انظمة الاستخبارات والدفاع الإسرائيلية والأمريكية الكبرى، بقيادة مستشاري الأمن القومي الأمريكي والإسرائيلي، ه.ر. ماكماستر ومئير بن شباط، على التوالي، وفقا لما ذكره تقرير القناة العاشرة الخميس
نقل التقرير عن المسؤولين الامريكيين والإسرائيليين أن الوثيقة تهدف الى ترجمة المواقف التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى “خطوات فعلية” في خطابه الذي القاه في 13 اكتوبر حول ايران والذي انسحب فيه من الاتفاق النووي الايراني
ووضعت الولايات المتحدة واسرائيل فيما وصفه التقرير التلفزيوني باجتماع “سري” في البيت الابيض اتفاقا مشتركا حول الاستراتيجية والسياسة الخاصة بإيران. على وجه التحديد، اتفقوا على تشكيل أفرقة مشتركة لمواجهة مختلف جوانب التهديد الإيراني
وأفاد التقرير أن إحدى هذه الفرق المشتركة ستتعامل مع النشاط الايراني في سوريا ودعم طهران لمنظمة حزب الله
وسيتعامل فريق مشترك آخر مع كل من الأنشطة الدبلوماسية والاستخبارية الرامية إلى التصدي لطموحات إيران النووية
المصدر: تايمز أوف إسرائيل