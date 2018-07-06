صباح النور
إغتالوا… قتلوا… ذبحوا… عملوا الغزوات وأطلقوا في الجوامع الفتوات… لغّموا الاجبال… نهبوا الاموال… حرقوا الاولياء الصالحين… الغابات… المبيتات … سرقوا الحلمة وراحة البال… كسّروا القنوات متاع الماء … صفحات مأجورة تسحل وتشوّه … يعطيكم منعولة … طوّروا شويه في أساليبكم راكم قعدتو ياسر بهايم وجبتوا العار لفصيلة الحيوان… النشيد الوطني اغتصبوه ورتّلوه على الطريقة الداعشية (وصلتني الفيديو البارح) آش ما زال… مرّة أخرى نعاود نقولها… ما تلّعبوناش… مستعدّين لكل شيّ والازمات إلّي عشناها و عايشينها تمارين إحمائية للقادم… صامدات وصامدون… هاذي البلاد لينا… الصباح الي يطلع لينا… الكلمة الحرف النقطة الفاصل والقصيدة الي ما زالت ما تكتبش لينا… ووصيّة الشهيد لينا… والربيع مهما بعد لا ما حالة جاي لينا… والدرابو الاحمر والابيض لينا… والحياة عاصية لينا… والموت واقفة لينا
تونس بالسّخط المسخط الي فيك انحبّك أكثر مالبارح وأقل من غدوة … ورحمة شكري لاني مسلّمة فيك
نهاركم حبّ عطشان آما عاشق ولهان
ليلى طوبال