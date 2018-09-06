النائب حسونة الناصفي يتساءل : لماذا يرفض يوسف الشاهد المساءلة؟

يحصل فقط في تونس
هل تعلم أن رئيس الحكومة الحالي السيد يوسف الشاهد و منذ تسلّمه لمهامه في أوت 2016 لم يجب عن أي سؤال كتابي أو شفاهي من التى توجّه له بها نواب الشعب
هذا لا يحصل في أي دولة في العالم تدّعي الديمقراطية و التقدم و احترام القانون و المؤسسات. مع العلم أن عدد الأسئلة الكتابية الموجّهة له بلغت 70 سؤالا في مواضيع مختلفة يتعلق أهمها بشبهات فساد في عديد القطاعات و من نواب من مختلف الكتل
هل تعلم أيضا أن هناك وزير مكلّف بالعلاقة مع البرلمان هو بدوره لم يجب على الأسئلة الكتابية و الشفاهية الموجهة له في استعراض نموذجي لمفهوم : العزري أقوى من سيدو
هذا دون أن ننسى أنه تمّ حذف وزارات بأكملها بقرار و مجرّد بلاغ إعلامي دون العودة لمجلس الوزراء في خرق صارخ لأحكام الفصل 92 من الدستور
فقط للإشارة لا أكثر: هذه التصرفات و الممارسات تؤدي عند غيرنا من الدول المحترمة بطبيعة الحال إلى سحب الثقة آليا من هؤلاء بسبب التقصير و الخرق الواضح للدستور
هذه التدوينة سيعتبرها بعضكم أنها تندرج في إطار التنبير و الحال أنها حقيقة وواقع مرير
مع تحياتي
النائب حسونة الناصفي