النائبة فاطمة المسدي تريد توضيحا حول التسمية المريبة للمديرالجديد للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي

في ذكرى اغتيال الشهيد محمد البراهمي
تقدمت اليوم بطلب سؤال شفاهي للسيد وزير العدل ووزير الداخلية بالنيابة
نص السؤال
ماهي حقيقة تورط المدير الجهوي الجديد للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي. هذا المدير الذي تم تسميته يوم 7 جويلية 2018 بعد اقالة السيد وزير الداخلية السابق لطفي براهم وهو مشتبه في كونه من بين المسؤولين السامين في وزارة الداخلية الذين قاموا بإخفاء وثيقة وكالة الاستخبارات الأمريكية التي حذرت من إمكانية استهداف الشهيد قبل أسبوعين؟
وماهي حقيقة علاقة عبد الكريم العبيدي بقضية اغتيال الشهيد البراهمي؟
والسلام
النائبة فاطمة المسدي