النائبة فاطمة المسدي تحذّرمن حزام ناسف في الجلسة القادمة لمجلس نواب الشعب

كتبت ، هذا المساء ، فاطمة المسدي النائبة بمجلس نواب الشعب التدوينة أسفله على حسابها بالفايسبوك
البرلمان: بر الإرهاب أو بر الأمان؟
كيف لنائب تونسي أن يهدد بأنه انتحاري ولا يتحرك الأمن في وقته للتثبت من كونه غير مسلح او لديه حزام ناسف ؟ أين النيابة العمومية من هذا خاصة ونحن قد صادقنا على قانون الارهاب؟ اه نسيت فزميلنا » الانتحاري » لم يصادق عليه ولماذا يصادق فهو في بر الأمان . نعم هو في بر الأمان منذ اول جلسة عامة لمجلس نواب الشعب حين غاب زميلنا الانتحاري في جلسة القسم و عوضه شخص غريب مسلح منتحلا صفته داخل المجلس. عادي فهو في بر الأمان
هل نحن في بر الإرهاب؟
اين النيابة العمومية من هذا واين هيبة الدولة؟ هل يجب أن أخاف في الجلسة القادمة من حزام ناسف او غيره… من جماعة الإرهاب فزاعة؟