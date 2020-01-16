المشير خليفة حفتر يستقبل ببنغازي وزير الخارجية الألماني

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مقر القيادة العامة في مدينة بنغازي ، حيث عبر القائد العام خلال هذا اللقاء على تقديره للجهود التي تبذلها الدولة الألمانية مؤكداً على تمسكه بالثوابت الوطنية وأحقية الجيش الوطني في محاربة الإرهاب ونزع أسلحة المليشيات والحفاظ على على سلامة وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها ؛ كما تم خلال هذا اللقاء مناقشة حيثيات المؤتمر الدولي الخاص بليبيا المزعم عقده في برلين
16/1/2020
مكتب اعلام القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية