القصرين : كمين مُطَوَّلٌ يُوقِعُ بعنصرين إرهابيين قياديين في شباك الحرس الوطني

على إثر ما سُجل من تواتر تردد العناصر الإرهابية المرابطة بجبال ولاية القصرين على التجمعات السكنية المحاذية لأماكن تمركزها لافتكاك المؤونة وترويع المتساكنين
تمّ إيلاء الموضوع العناية اللازمة حيث تعهدت الوحدة المختصة للحرس الوطني بنصب كمين مطول على مستوى إحدى مرتفعات الجهة، حيث أسفر خلال الليلة الفاصلة بين 24 و25 ديسمبر 2017 من إلقاء القبض على عنصرين إرهابيين قياديين وحجز سلاحين من نوع « شطاير » وعدد من المخازن من سلاح نوع « شطاير » وذخيرة وهواتف جوالة
الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة تعهدت بمواصلة الأبحاث بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب
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تمكنت يوم 24 ديسمبر 2017 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بطبرقة ولاية جندوبة من تفكيك خلية تكفيرية تتكون من 03 عناصر اعمارهم تتراوح بين 24 و36 سنة
بالتحري معهم إعترفوا بتبنيهم للفكر التكفيري وتعمدهم تنزيل صور وتدوينات ومقاطع فيديو على حساباتهم الخاصة بشبكة التواصل الإجتماعي « الفايسبوك » تمجد الإرهاب وتحرض عليه إضافة إلى تواصلهم مع عناصر تكفيرية بالداخل والخارج
بإستشارة النيابة العمومية أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بكافة عناصر الخلية ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها : الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي