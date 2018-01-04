القبض على 3 إرهابيين في كل من سيدي بوزيد والمنيهلة والقيروان

تمكنت يوم 03 جانفي 2018 مصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بسيدي بوزيد من القبض على عنصر تكفيري عمره 34 سنة قاطن الجهة مفتش عنه لفائدة فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين من اجل : الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي
تم الإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه
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تمكّنت يوم 03 جانفي 2018 فرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمنيهلة ولاية أريانة من القاء القبض على عنصر تكفيري عمره 29 سنة قاطن بالجهة
بالتّحري معه، اعترف بأنّه كان يعتزم التّحوّل إلى سوريا للالتحاق بالجماعات الارهابيّة، كما ثبت تعمّده تنزيل مقاطع فيديو وخطب تحرّض على الإرهاب على حسابه الخاصّ بشبكة التّواصل الاجتماعي الفايسبوك
باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها : الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم ارهابي
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إثر توفّر معلومات، تمكّنت يوم 03 جانفي 2018 فرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بالقيروان من القاء القبض على عنصر تكفيري عمره 25 سنة بمنطقة الباطن معتمديّة القيروان الشّماليّة
المعني تعمّد تنزيل تدوينات وتعاليق على حسابه الخاصّ بشبكة التّواصل الاجتماعي « الفايسبوك » تمجّد الإرهاب وتنظيم « داعش » الإرهابي
باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها : تمجيد الإرهاب