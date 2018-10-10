القبض على عنصرين تكفيريَيْن بتونس و مدنين

في إطار التّوقي من المخاطر الإرهابية، تمكّنت يوم 09 أكتوبر 2018 وحدات الحرس الوطني من تحقيق النّتائج التّالية
– احتفظت فرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني بتونس بعنصر تكفيري (قاطن الجهة عمره 26 سنة) وباشرت قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها « تمجيد الإرهاب والتّحريض عليه عبر شبكة التّواصل الاجتماعي »، حيث تعمّد المعني تنزيل مقاطع فيديو وتدوينات وتعاليق بحسابه الخاصّ عبر شبكة التّواصل الاجتماعي « فايسبوك » تمجّد التّنظيمات الإرهابية وتحرّض على الإرهاب
– تمكّنت مصلحة التّوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بمدنين من القبض على عنصر تكفيري (عمره 28 سنة) صادر في شأنه منشوري تفتيش لفائدة وحدات أمنية وقضائيّة مختلفة من أجل « الانتماء الى تنظيم ارهابي » والتّهريب
وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بإحالته على فرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني ببن قردان لمواصلة التّحريات معه واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه