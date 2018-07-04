الصحبي بن فرج يقول : لمَ لا نحاول؟ ماذا سنخسر إذا حاولنا ؟

ننطلق من حيث توقفنا أمس: ما العمل؟
في نظري كل تصور للحل في 2019 يقتضي ان ينطلق من جملة من الحقائق الثابتة
اولا،النظام الانتخابي الذي يعتمد على القائمات، وأساس على مكانة واسم وشخصية رئيس القائمة وعلى الثقل الانتخابي لمركز الدائرة الانتخابية الرئيسية،وعلى تصويت الولايات الكبرى ذات الكثافة السكنية
ثانيا،أزمة النظام السياسي الحالي المفلس والذي هو نتيجة دستور فُصِّل في الظاهر ليمنع الاستبداد وفي الواقع ليمنع قيام سلطة سياسية قوية
نظام الانتخابي لا ينتج عادة أغلبية +نظام سياسي بثلاث رؤوس = حكومات ضعيفة متعاقبة وبالتالي دولة فاشلة
ثالثا،منظومة إقتصادية تقليدية منتهية الصلوحية، هجينة ليبيرالية على اشتراكية على اجتماعية على ثورية ، تأسست في ستينات القرن الماضي (مرحلة التعاضد) مع تعديلات محتشمة تقف دائما في منتصف الطريق
رابعا، منظومة حوكمة متخلفة لا علاقة لها بدولة حديثة وشعب متعلم :فساد+إدارة تقليدية+تشريعات بالية +كفاءة تحضر وتغيب
النتيجة: إقتصاد لا ينتج ما يكفي لتغطية حاجياته وشعب يستهلك أكثر مما ينتج، ويعتمد على التداين الخارجي والداخلي لغلق ميزانيته+حوكمة متخلفة =دولة على طريق الافلاس
خامسا: منظومة خدمات عمومية خاربة: تعليم، صحة، قضاء، ثقافة، بنية تحتية…..تستوجب تمويلات بمليارات الدينارات لإصلاحها وتحديثها وجعلها في مستوى ما يستحقه المواطن
سادسًا، منظومة نقابية قوية، تعارض بشدة تغيير المنظومة الإقتصادية شبه الاشتراكية خشية فقدان نفوذها، بل أصبحت اليوم تقريبا شريكة في الحكم السياسي نتيجة ضعف الدولة والأحزاب السياسية
سابعًا، طبقة سياسية حاكمة فاشلة طيلة سبع سنوات، ومعارضة سياسية بالاساس إيديولوجية بدون أي أفق ولا أي جهد لتقديم بديل قابل للتحقيق أو حتى للتسويق عند الشعب
بالإضافة طبعاإلى فقدان الثقة في عموم السياسيين وأخطائهم المتكررة ومعاركهم الممجوجة وحملات التشويه المتبادلة بينهم والتي قضت على الجميع : باستنثناء النهضة التي تحافظ دوما على مخزونها الانتخابي الثابت والكافي دائما للفوز
ثامنًا: أحزاب وسطية متشابهة في خطابها وبرامجها لا تكاد تميز بينها الا بشخص زعيمها وهو ما يعني تشتت الطاقات وتشتت أذهان الناخبين وتشتت الأصوات في النهاية
تاسعًا، تراجع إيمان عموم الشعب بالديمقراطية الى درجة خطيرة وتحميلها مسؤولية الوضع الاقتصادي الحالية والحنين المتصاعد الى « المستبد العادل » القادر على توفير الامن والرخاء
عاشرًا، القطيعة التامة بين الشباب والممارسة السياسية والانخابية بالذات
والنتيجة،نسبة عزوف عالية عن ممارسة الواجب الانتخابي ومقاطعة تامة للسياسة والسياسيين و تُعتبر النهضة أقل المتضررين من هذا الوضع
نسبة عزوف عالية+فشل الاحزاب الحاكم+انهيار الثقة في الاحزاب وقياداتها+تشتت الأصوات= هزيمة محققة في أي انتخابات
كل مشروع سياسي يتوجه نحو 2019 لا بد ان يستجيب لهذه التحديات العشر…وغيرها بالتأكيد
هل اللوحة قاتمة؟ هل المهمة مستحيلة؟ بالتأكيد لا
•عندنا 16 شهر كاملة لاستنباط ديناميكية انتخابية واعدة قادرة على قلب الموازين
•عندنا قيادات سياسية شابة غير مستهلكة واستفادت من خبرة السنوات الفارطة وخرجت سالمة من المحرقة السياسية الكبرى
•عندنا ثلاث ملايين ناخب افتراضي بالإمكان الاشتغال عليهم، لا ينتظرون سوى من يخرج عليهم بحل عملي
•عندنا مئات الكفاءات في جميع المجالات خارج المجال السياسي المتحزب(لأسباب عديد )
•عندنا حلول عملية بالعشرات لكل المشاكل التي ذكرتها سابقا، بإمكانها إحداث نقلة كبرى في الاقتصاد الوطني وفي مستوى معيشة المواطن لا تنتظر سرى الشجاعة السياسية
لمَ لا نحاول؟ ماذا سنخسر إذا حاولنا ؟
الدكتور الصحبي بن فرج نائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الحرة