الشابة نُهى بشيني تخرج من حبس الرازي بعد 28 يوما و 28 ليلة لأنها اتُّهِمَتَْ بالإلحاد

نشرت أمس الثلاثاء 7 أوت الشابة نهى بشيني التدوينة أسفله على حسابها بالفايسبوك إثر خروجها من حبس الرازي بعد 28 يوما و 28 ليلة قضتها بقرار قضائي بمستشفى المجانين « الرازي » لأنها أعلنت إلحادها
خرجت بقرار مالمحكمة برفع الإيواء بعد الاختبار الطبي المضاد الي يقر الي معندي حتى شىء يستوجب إيواء وجوبي
نهارات كحل برشا تعدو فاكا الحبس نتمناهمش يتعدو ع حد
28 يوم مسلوبة من حريتي و حياتي
28 يوم تعدو 28 سنة من كثرة ما طوال و مكرزين كان مجاش عندي شوي كتب راو هبلت بالرسمي
28 يوم تضييع وقتي مغير موجب… الشي الي يطرح برشا اسئلة
عيشكم الكل ع الmsgs و جيانكم حتى كمدخلوكمش و ع النوار و الجوابات
شكر خاص ل رحمة الصيد الي بعثتلها مساج وقت جايبوني بالسيف جات هي و سامح (برغي😂💜 يا **) الي هاربت تجري مالعساس في الباب بش تجيني ع الشباك خاطر الزيارة ممنوعة عليا، الي قريب تسكن معايا فاكا الحبس من كثر ما ماشية جاية الي وقت الي انا رخيت و حبيت نتنازل ع الاختبار المضاد خاطر فبالي وقتها يخرجوني جاتني و صبرتني الي وصلت حتى حكات مع بابا و الطبة ع خاطري و عانت مالمضايقات والتشويه خاطر وقفت معايا
و للي نضمو الوقفة والي جاو فيها
و علاء المحامي المتطوع الي جرى و معدي قايلة كاملة في المحكمة رغم نعرفهوش جملة قبل
و اكا التلاثة ولاد الي جاو ع شباك و مدولي تليفون و تفكلهم و جابولهم الحاكم
و الناس لكل لي جات ع الشباك و لكنزة الي سلكتها و دخلت مالباب
عيشكم الكل ع كل شي عايلتي الفكرية 🙏💜💜💜
كان مجيتوش انتوما راو مزلت فالرازي نحسب فالنهارات
بالنسبة لناس الي تسب و تفتي و تحكي كلي نحن صحاب و يعرفوني و لحملات الشيطنة و التشويه متستاهلوش واحد يجاوبكم احسن جواب هو التقرير الطبي المضاد الي خرجني مكا المعتقل
اي ملحدة اي مثلية الجنس اي عندي سبب مستعدة نموت ع خاطرها و مداركي العقلية و نفسيتي لاباس 😅
الحرية 💜