السعودية تعلن عقوبات التحرش الجنسي

حذرت النيابة العامة السعودية من القيام بعدد من التصرفات وصفتها بالـ »مسيئة »، والتي تدخل ضمن : جريمة التحرش الجنسي
قالت النيابة العامة السعودية إن أي قول أو فعل أو إشارة « ذات مدلول جنسي »، تصدر عن شخص تجاه غيره، سيُعاقب فاعلها بالسجن لسنتين بالإضافة إلى فرض غرامة مالية عليه
وأشارت النيابة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر إلى أن : أي قول أو فعل أو إشارة » تحمل مدلولا جنسيا، و »تمس الجسد أو العرض، أو تخدش الحياء، تعد جريمة تحرش جنسي
وكشف النيابة العامة السعودية عن عقوبة مرتكب « جريمة التحرش الجنسي »، والتي تصل إلى السجن لمدة عامين بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ 100 ألف ريال سعودي
وأعلنت النيابة السعودية في وقت وسابق، أنه في جرائم التحرش وفي حال تنازل المجني علیه بعد الإبلاغ عن الجريمة، أو عدم تقديمه شكوى بالتحرش؛ يحق للجھات المختصة اتخاذ ما تراه
يذكر أن مجلس الشورى السعودي قد وافق، في 28 ماي الماضي، على مشروع نظام يكافح جريمة التحرش