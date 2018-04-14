الرئيس الباجي يُشارك في مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالسعودية

غادر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أرض الوطن، يوم السبت 14 أفريل 2018، في اتجاه مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، للمشاركة في الدورة التاسعة والعشرين (29) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنعقد يوم الأحد 15 أفريل 2018، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
و يُشارك رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الأحد 15 أفريل 2018، في الدورة التاسعة والعشرين (29) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنعقد بالظهران بالمملكة العربية السعودية، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ويُلقي رئيس الدولة، بهذه المناسبة، كلمة تتضمن بالخصوص مواقف تونس من أهمّ القضايا العربية ومبادرتها لحلّ الأزمة في ليبيا ورؤيتها لتطوير آليات العمل العربي المشترك ودعوتها لتعزيز قيم التّضامن والتآزر بين الدول العربية لانتشال المنطقة من أزماتها وتحصينها إزاء ما يتهدّدها من مخاطر التصدّع والإرهاب والعنف
كما يلتقي رئيس الجمهورية، على هامش هذه القمة، عددا من أشقائه من قادة الدول العربية
ويتضمّن مشروع جدول أعمال هذه الدورة ثمانية عشر (18) بندا تتمحور أغلبها حول القضايا السياسية والاقتصادية المتعلقة بالخصوص بمتابعة تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجدات الأوضاع في كلّ من ليبيا وسوريا واليمن، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب والعلاقات الإيرانية العربية وتطوير العمل العربي المشترك في جانبه الاقتصادي والاجتماعي