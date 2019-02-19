الرئيس الباجي يوسّم حمدي المدّب رئيس الترجي الرياضي التونسي

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الثلاثاء 19 فيفري 2019 بقصر قرطاج، رئيس فريق الترجي الرياضي التونسي حمدي المدّب
وبمناسبة مئويّة النادي، منح رئيس الدولة الصنف الأول من وسام الجمهوريّة للسيد حمدي المدّب، تقديرا للدور المتميّز الذي لعبه فريق الترجي الرياضي التونسي والمسؤولين الذين تداولوا على تسييره من مختلف الأجيال، في تأطير الشباب وإعلاء الراية الوطنية في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية على مرّ السنين
ويشرف رئيس الجمهورية عشية اليوم الثلاثاء بمدينة الثقافة على احتفال الترجي الرياضي التونسي بمئويّته