الرئيس الباجي يعزي الرئيس بوتفليقة إثر تحطم طائرة عسكرية

فخامـــــــة الرئيس وأخي العزيز عبـــد العـــزيـــــــز بــوتفليقـــــة
رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
تلقيت ببالغ التأثر والحزن، فاجعة سقوط عدد هام من الضحايا على إثر تحطم طائرة عسكرية في منطقة بوفاريك صباح اليوم الأربعاء 11 أفريل 2018
ولا يسعني في هذا الظرف الأليم إلاّ أن أتوجه إلى فخامتكم وكافة الشعب الجزائري الشقيق بأحرّ عبارات التعازي وأصدق مشاعر التعاطف والمواساة في هذا المصاب الجلل. وأدعو الله العلي القدير أن يتغمد المغفور لهم بواسع رحمته ويسكنهم فراديس جنانه وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان
حفظ الله الجزائر الشقيقة من كل مكروه وإنّا لله وإنّا إليه راجعون
الباجي قايد السبسي