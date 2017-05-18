الرئيس الباجي يشرف على إجتماع المجلس الأعلى للجيوش

أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الخميس 18 ماي 2017 بقصر قرطاج على إجتماع المجلس الأعلى للجيوش
وتناول الاجتماع الوضع الأمني العام في البلاد وعلى الحدود والذي يشهد تحسّنا متواصلا وملحوظا في الفترة الاخيرة
كما استعرض الاجتماع التدابير المتخذة في علاقة بالقرارت المعلنة في الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية الى الشعب يوم 10 ماي الجاري وخاصة تأمين الجيش الوطني للمنشآت الحيوية والاستراتيجية والشروع في برنامج تنمية الجنوب
كما تم التداول في مستجدات التعاون العسكري مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة والوضع العام بالقوات المسلحة وخاصة تحسين ظروف عيش الأفراد بالمنشئات العسكرية وتطوير القدرات العملياتية لأفراد قوّاتنا المسلّحة
المصدر : رئاسة الجمهورية