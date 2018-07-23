الرئيس الباجي يستقبل وزيرة الدفاع الايطالية

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الاثنين 23 جويلية 2018 بقصر قرطاج، إليزابتا ترنتا ، وزيرة الدفاع الايطالية التي تؤدي زيارة عمل إلى بلادنا
وأبرزت إليزابتا ترنتا أنّها حرصت على تخصيص زيارتها الأولى خارج الفضاء الأوروبي لتونس تجسيما لعمق وعراقة علاقات الصداقة التونسية الإيطالية موضحة أنّ اللقاء كان مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون لاسيما في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية لمواجهة التحديات المشتركة في الفضاء المتوسطي
كما أكّدت أن التعاون بين تونس وايطاليا في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب والتصدّي للهجرة غير الشرعية وثيق ومستمر معتبرة أن تعزيزه يتطلب تكاتف الجهود المشتركة وتسخير كلّ الإمكانيات لإيجاد الحلول الجذرية الكفيلة بالقضاء على هذه الظواهر التي تهدّد أمن واستقرار الفضاء المتوسطي الذي يتقاسمه البلدان
من جانبه، اعتبر رئيس الجمهورية أن الصداقة المتميزة التي تجمع تونس وايطاليا تشكّل حافزا لمواصلة العمل من أجل مزيد تنويع مجالات التعاون الثنائي والارتقاء به إلى أرقى المراتب لما فيه تحقيق مصلحتهما المشتركة، مشدّدا على أن كافة التحديات التي تهدّد أمن واستقرار الدول المتوسطية وتعيق جهودها التنموية هي تحديات مشتركة تستدعي إحكام التنسيق وتوثيق التعاون للتغلب عليها
حضر اللقاء وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي
رئاسة الجمهورية