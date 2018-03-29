الرئيس الباجي يستقبل مجلس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الخميس 29 مارس 2018 بقصر قرطاج، رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي 56 للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، المنعقد بتونس يومي 28 و29 مارس الجاري
وأكّد رئيس الجمهورية على الدور الهام الذي تضطلع به أجهزة الرقابة المالية في ترشيد التصرّف في المال العام وحوكمة عمل مؤسّسات الدولة والتحكّم في الموارد المالية وحسن التصرّف فيها، وشدّد على القيمة الكبرى للرقابة في بناء الثقة في أجهزة الدولة وتكريس الشفافية ودرء كلّ أشكال سوء التصرّف والفساد والمساهمة في تحقيق التنمية والتقدّم
كما أبرز رئيس الدولة أهمية التعاون بين أجهـزة الرقابة المالية في الدول العربية من خلال
من جانبهم، أعرب رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية عن شكرهم لتونس على احتضان فعاليات اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة وعلى الدعم الموصول لها لمواصلة أداء مهامها على الوجه الأكمل
وتمّ خلال اللقاء تقديم بسطة عن نشاط المجلس التنفيذي والندوة العلمية التي انتظمت بالمناسبة حول »الرقابة على أهداف التنمية المستدامة ومهنية الأجهزة » والتي تمّ فيها بحث مواضيع تتعلق بالخصوص بمجالات التدريب وبناء القدرات والتخطيط الإستراتيجي
حضر اللقاء نجيب القطاري، الرئيس الأوّل لدائرة المحاسبات والأمين العام للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
المصدر : رئاسة الجمهورية