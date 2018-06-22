الرئيس الباجي يستقبل الوزير الأوّل الطوغولي الأسبق

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الجمعة 22 جوان 2018 بقصر قرطاج، آدم كودجو الوزير الأوّل الطوغولي الأسبق والأمين العام السابق لمنظمة الوحدة الإفريقية، الاتحاد الإفريقي حاليا
وتمّ التطرّق خلال اللقاء إلى أهم القضايا التي تشغل القارة الإفريقية والتحديات التي تواجهها دول القارة على المستويات السياسة والاقتصادية والتنموية وسبل دفع التعاون فيما بينها لتحقيق تطلعات شعوب القارة نحو مزيد من التقدم والازدهار
واقترح الوزير الأوّل الطوغولي الأسبق، في هذا السياق، فكرة إنشاء منتدى اقتصادي إفريقي على شاكلة منتدى « دافوس » يكون منصة لإطلاق مبادرات اقتصادية على مستوى القارة الإفريقية تشارك فيها الدول والحكومات والقطاع الخاص وتضطلع فيها تونس بدور رئيسي بحكم علاقاتها المتميزة مع الجميع واعتبارا لمواقفها المتوازنة والمعتدلة
كما ثمّن الوزير الأوّل الطوغولي الأسبق تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس واعتبر أنّ تونس بفضل حكمة قياداتها وتمسك شعبها بقيم الحرية والعدالة قادرة على التغلب على صعوبات المرحلة الراهنة وكسب الرهان الديمقراطي
من جانبه، أكّد رئيس الجمهورية على أهمية التحولات السريعة والعميقة التي تعيشها القارة الإفريقية وأبرز ما تتميز به دول القارة من إمكانيات وفرص تعاون واعدة جعلها محل اهتمام ومنافسة من قبل القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، وشدّد حرص تونس على تعزيز التعاون والتضامن مع كافة الدول الإفريقية خدمة لمصلحة شعوب القارة