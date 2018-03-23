الرئيس الباجي يستقبل المدير العام للمنظّمة الإسلامية للتّربية والعلوم والثقافة

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الجمعة 23 مارس 2018 بقصر قرطاج، الدكتور عبد العزيز التّويجري، المدير العام للمنظّمة الإسلامية للتّربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الذي يزور تونس للمشاركة في فعاليات الملتقى الإقليمي الثاني حول « الأدوار الثقافية الجديدة للمجتمع المدني في تعزيز ونشر ثقافة الحوكمة الرشيدة » يومي 23 و24 مارس الجاري الذي ينتظم بالشراكة بين وزارة الشؤون الثقافية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومنظمة « الإيسيسكو » واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا « الإسكوا » واتحاد جامعات العالم الإسلامي
وأعرب رئيس الجمهورية عن تقديره للجهود التي تقوم بها المنظمة لدعم قطاعات التربية والعلوم والثقافة في مختلف الدول الإسلامية وأكّد مساندة تونس لعمل المنظمة وثمّن بالخصوص مشاريع التعاون القائمة بين تونس ومنظمة « الإيسيسكو » لتنفيذ برامج مشتركة تهدف إلى تطوير قطاعات التربية والتعليم والثقافة، مشدّدا على أهمية البعد الثقافي في محاربة الإرهاب ومقاومة الفساد وتحقيق التقدّم الحضاري للشعوب والمجتمعات
من جانبه، أعرب الدكتور عبد العزيز التويجري عن شكره للدعم الموصول الذي تقدمه تونس التي كانت من أوائل الدول المؤسسة للمنظمة واستعرض مختلف برامج التعاون الحالية والمستقبلية بين الجانبين وما تمّ الاتفاق عليه خلال هذه الزيارة من مشاريع ومبادرات لدعم التعاون مع وزارات الشؤون الثقافية والتربية والتعليم العالي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إضافة إلى الاستعدادات لاحتضان بلادنا فعاليات : تونس عاصمة للثقافة الإسلامية خلال سنة 2019
وأكّد المدير العام لــ »الإيسيسكو » عزم المنظمة على الاستمرار في شراكتها المثمرة مع تونس وتنفيذ البرامج المدرجة ضمن خطة التعاون المستقبلية للفترة 2019- 2021. كما أطلع الدكتور عبد العزيز التويجري رئيس الجمهورية على برنامج عمل الملتقى الإقليمي الثاني حول : الأدوار الثقافية الجديدة للمجتمع المدني في تعزيز ونشر ثقافة الحوكمة الرشيدة » والذي سيُختتم بإصدار « إعلان تونس
حضر اللقاء الطيب البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، محمّد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية وشوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد