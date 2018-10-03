الرئيس الباجي يستقبل الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الأربعاء 03 أكتوبر 2018 بقصر قرطاج، الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس من 02 إلى 04 أكتوبر الجاري بدعوة من رئيس الدولة
وعقد رئيس الدولة جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الجيبوتي تطرقت بالخصوص إلى علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع البلدين وآفاق دعمها وتطويرها في المجالات ذات الأولوية إضافة إلى تبادل الرأي حول المسائل ذات الاهتمام المشترك عربيا وإقليميا دوليا
وأكّد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة حرص تونس على تعزيز العلاقات الثنائية واستعدادها لوضع خبراتها على ذمّة الأشقاء في جيبوتي لدفع نسق التعاون بين البلدين، وشدّد على أن هذه الزيارة من شأنها أن تساهم في فتح آفاق تعاون واعدة بين الجانبين، داعيا إلى ضرورة الاستفادة المثلى من الموقع الاستراتيجي للبلدين وانفتاحهما على الخارج لتحقيق نجاعة أكبر خصوصا في المبادلات التجارية التي ظلت دون المأمول
من جانبه، نوّه الرئيس الجيبوتي بالزخم الذي تشهده العلاقات التونسية الجيبوتية وأعرب عن شكره وتقديره لاستعداد تونس وحرصها على تعزيز التعاون مع بلاده في عديد المجالات، مثمنا فرادة التجربة الديمقراطية التونسية ودور رئيس الجمهورية في الحفاظ على مكتسبات الدولة العصرية وتحقيق الاستقرار لتونس
كما تطرقت المباحثات الموسعة بين وفدي البلدين إلى مجالات التعاون ذات الأولوية وسبل مزيد تنميتها خصوصا في قطاعات النقل البحري والجوي والتعليم العالي والبحث العلمي في اختصاصات الطب والهندسة وتكنولوجيات الاتصال، إلى جانب تبادل الخبرات في ميادين السياحة والصناعات التقليدية والتبادل التجاري وتعزيز فرص الاستثمار
وأشار الجانبان إلى أنّه تمّ الاتفاق على الإسراع بعقد اللجنة المشتركة التونسية الجيبوتية في بداية سنة 2019 لمتابعة تنفيذ نتائج الزيارة الرئاسية وتقييم واقع العلاقات وسبل مزيد دعمها في المستقبل
وثمّن الجانبان انخراط القطاع الخاص في دفع نسق التعاون ومساهمته في معاضدة الجهود المشتركة للبلدين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى المستوى المأمول، ونوّها، في هذا السياق، بتنظيم منتدى أعمال تونسي جيبوتي يوم الخميس 04 أكتوبر الجاري بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمشاركة عدد هام من رجال الأعمال في البلدين
وأشرف رئيس الجمهورية رفقة نظيره الجيبوتي على حفل توقيع 06 اتفاقيات تعاون في مجالات النقل البحري والموانئ والبريد وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والسياحة والصناعات التقليدية والثقافة والإعفاء المتبادل للتأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة
وفي ختام المباحثات، أدلى رئيس الدولة رفقة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله بتصريح إعلامي مشترك أكّدا خلاله على عراقة العلاقات التونسية الجيبوتية وتميزها منذ سبعينات القرن الماضي وعلى الرغبة المشتركة للبلدين في مزيد الارتقاء بها إلى أفضل المراتب خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين، مشدّدان على أنّ هذه الزيارة ستفتح آفاق تعاون واعدة في عديد المجالات وستوفّر الأرضية المناسبة لتطوير المبادلات التجارية وتنمية فرص الاستثمار خصوصا وأنّ البلدين ينتميان إلى السوق المشتركة الإفريقية لغرب وجنوب إفريقيا « كوميسا » التي تضم 21 بلدا بثقل سكاني يقدر بأكثر من 470 مليون ساكن
كما أكّد رئيسا الدولتين على تطابق وجهات نظر البلدين إزاء عديد القضايا العربية والدولية ومنها بالخصوص القضية الفلسطينية والوضع في كلّ من ليبيا وسوريا واليمن ومختلف التحديات الأمنية والتنموية التي تواجهها المنطقة
وفي الختام، وجّه الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله الدعوة لرئيس الجمهورية لزيارة جيبوتي في الفترة القادمة لدعم علاقات التعاون ومواصلة التنسيق والتشاور في المسائل ذات الاهتمام المشترك
رئاسة الجمهورية