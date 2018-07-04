الرئيس الباجي يتسلم رسالة خطية من نظيره الإيراني

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الأربعاء 04 جويلية 2018 بقصر قرطاج، صادق حسين جابري أنصاري، المبعوث الخاص للرئيس الإيراني، الذي سلّم رئيس الدولة رسالة خطية من نظيره الإيراني حسن روحاني
وتناول اللقاء علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين تونس وإيران وسبل مزيد دعمها وتطويرها في كافة المجالات لا سيما منها الاقتصادية والثقافية خدمة لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين
كما تطرّق اللقاء إلى تطورات الملف النووي الإيراني والجهود المبذولة للحفاظ على الاتفاق الدولي في الغرض بما يضمن السلم والأمن الدوليين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على أهمية الحوار والتفاوض ونبذ الخلافات لإيجاد تسويات سياسية شاملة للأزمات التي تعيشها المنطقة