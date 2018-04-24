الخوانجية يعتدون على قائمة فاضل موسي « الأفضل » بأريانة

لا تسامح مع الفوضى ولا توافق مع التخلّف
على إثر تعمّد مجموعة تنتمي للحملة الانتخابية لحزب « النهضة » الاستيلاء على المكان المخصّص لخيمة القائمة المستقلة « الأفضل » بالمنزه الثامن بأريانة وقيامها بعمليات استفزازية وصلت حدّ افتكاك وتمزيق مناشيرنا ومحاولة استعمال العنف تجاه بعض أعضاء قائمتنا وإصرارها على عدم الامتثال للقرارات الرسمية للهيئة المستقلة للانتخابات المتعلقة بتخصيص أماكن التظاهرات،
فإنّ قائمة « الأفضل » بأريانة
– تدين هذا السلوك المتخلّف الذي يخرق القانون ويضرب أبسط قواعد التعامل الديمقراطي والحضاري.
– تستغرب عجز الهيئة المستقلّة للانتخابات على فرض احترام القواعد التي وضعتها تجاه الأحزاب الحاكمة خصوصا مع تراكم المخالفات الصادرة عنها والتي وصلت إلى حدّ قيام عضو بقائمة حزب « نداء تونس » بأريانة بتعليق شارات لأعوان الأمن في ضرب صارخ لحياد مؤسسات الدولة بمناسبة مراسم الذكرى 62 لعيد الأمن الوطني
– تدعو الهيئة المستقلة للانتخابات إلى اتخاذ القرارات المناسبة لردع مثل هذه التجاوزات وإلى تحمّل مسؤولياتها كاملة لضمان تكافؤ الفرص بين كل القائمات المترشحة
– تحيّي التزام متطوّعات ومتطوعي فريق حملة قائمة « الأفضل » بضبط النفس وعدم السقوط في فخ الاستفزاز.
– تؤكّد عزمها مواصلة الحملة الانتخابيّة بكلّ ثبات وبكلّ تحضّر رغم هذه الممارسات الاستفزازيّة، فـــلا تســـامح مع الفـــوضى ولا تـــوافق مع التخلّـــف
– تشكر المواطنات والمواطنين بالمنزه الثامن وببقيّة أحياء أريانة على حسن استقبالهم وتفاعلهم الإيجابي وتدعوهم إلى مواصلة مساندتها طيلة الحملة الانتخابيّة لمقاومة الفوضى والتخلّف
رئيس قائمة : الأفضل
فاضل موسى
أريانة، في 22 أفريل 2018
بلاغ صحفي