الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على وزيرين من حكومة اردوغان

وزارة الخزانة الأمريكية: العقوبات على تركيا تستهدف وزيري العدل والداخلية
أعلن البيت الأبيض الأمريكي، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على وزيري العدل والامن الداخلي في تركيا، بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
تصاعدت الأزمة بين أمريكا وتركيا على خلفية احتجاز أنقرة للقس الأمريكي، أندرو برونسون، وكان آخر فصولها، فرض عقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية على وزيري العدل والداخلية التركيين، الأربعاء 1 أوت الجاري
نشرت وزارة الخزانة بيانا أعلنت فيه عن فرض عقوبات على وزير الداخلية سليمان سويلو، ووزير العدل، عبد الحميد غل، لدورهما في اعتقال واحتجاز برونسون
وقالت الخزانة الأمريكية في بيانها: هذان المسؤولان يقودان منظمات تابعة للحكومة التركية وهي مسؤولة عن انتهاكات تركيا الصريحة لحقوق الإنسان
بدوره، أكد وزير العدل الأمريكي، ستيفن مانشن، أن احتجاز القس الأمريكي دون وجه حق أمر لا يمكن القبول به، ونوّه إلى ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن واشنطن تنتظر من أنقرة الإفراج عن برونسون
أنقرة تحتج وتقول سنرد بالمثل دون تأخير
احتجت الخارجية التركية، الأربعاء، بشدة على قرار العقوبات الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بحق وزيرين تركيين
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية : إنه سيتم الرد بالمثل دون تأخير على هذا الموقف الأمريكي العدائي الذي لا يخدم أي هدف
ودعت الخارجية التركية الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذا : القرار الخاطئ
وأضافت: نحتج بشدة على قرار العقوبات المتعلق بتركيا الذي أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية
وأكدت، أن القرار لا يتماشى مع جدية الدولة، ولا يمكن تفسيره من خلال مفهومي القانون والعدالة
وأردفت : لا شك بأن هذا القرار الذي يعتبر تدخلًا في نظامنا القضائي وبشكل ينم عن قلة احترام، ينتهك جوهر علاقاتنا مع الولايات المتحدة، وسيلحق ضررًا كبيرًا بالجهود البناءة المتواصلة حيال إيجاد حل للمشاكل بين كلا البلدين
– البيت الأبيض يتدخل في القضاء التركي من خلال إعلان عقوبات
وكانت أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على وزيري العدل عبد الحميد غُل، والداخلية سليمان صويلو، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون الذي تتواصل محاكمته في تركيا
وقالت ساندرز: بتعليمات من الرئيس، ستفرض وزارة الخزانة عقوبات على وزيري الداخلية والعدل اللذين لهما دور في حبس القس برانسون
وذكرت أنه سيتم تجميد الأصول المالية المحتمل وجودها في الولايات المتحدة التابعة للوزيرين المذكورين
بدورها، أشارت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، أنها أدرجت غُل وصويلو على قائمة العقوبات : بسبب إدارتهما لمؤسستين لعبتا دورا في حبس برانسون
ووفقًا للقوانين الأمريكية، يتم تجميد الأصول المالية المحتملة بالولايات المتحدة للأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات، ويحظر عليهم إقامة علاقات تجارية مع الأمريكيين