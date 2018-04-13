الحرس الوطني يُوقِع بِمسلمَيْن غاضبين في كل من المحرس و قابس

تمكّنت يوم 12 أفريل 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمحرس ولاية صفاقس من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 25 سنة قاطن معتمديّة الصّخيرة مُفتش عنه لفائدة الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب للأمن الوطني بالقرجاني من أجل تورّطه في قضيّة ذات صبغة إرهابيّة
تمّ الإحتفاظ به وإحالته على مصدر التفتيش
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إحتفظت يوم 12 أفريل 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقابس بعنصر تكفيري عمره 26 سنة قاطن معتمدية المطوية وباشرت قضية عدلية في شأنه موضوعها : الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي
المعني تعمد تنزيل تدوينات وتعاليق بحسابه الخاص عبر شبكة التواصل الاجتماعي « فايسبوك » تمجد التنظيمات الإرهابية وتحرض على الإرهاب