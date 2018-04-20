الحرس الوطني يواصل اصطياد « دواعش » الفايسبوك ويقبض على إثنين منهم

بناء على معلومات، تمكّنت يوم 19 أفريل 2018 فرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنزل تميم ولاية نابل من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 20 سنة قاطن معتمديّة حمام الغزاز وباشرت قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها : الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي
المعني تعمّد تنزل صور له يحمل بيده مسدّس ناري والرّاية السّوداء التي ترمز إلى تنظيم « داعش » الإرهابي بحسابه الخاصّ عبر شبكة التّواصل الاجتماعي : الفايسبوك
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إثر توفر معلومات، تمكّنت يوم 19 أفريل 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنزرت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 33 سنة قاطن مدينة بنزرت
بالتحرّي معه ثبت تنزيله تدوينات وتعاليق وصور بحسابه الخاصّ عبر شبكة التواصل الإجتماعي « فايسبوك » تمجّد تنظيم « داعش » الإرهابي وتحرّض على الإرهاب
باستشارة النيابة العموميّة، أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها: الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وتمجيد الإرهاب عبر شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك