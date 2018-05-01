الحرس الوطني يلاحق « الدواعش » على الفايسبوك ويقبض على ثلاثة منهم

بناءً على معلومات مفادها تعمّد عنصر تكفيري قاطن بنزرت تنزيل صور وتدوينات تمجّد الإرهاب بحسابه الخاص عبر شبكة التواصل الغجتماعي « فايسبوك »، تمكنت يوم 30 أفريل 2018 دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنزرت من القبض عليه
بإستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها : الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وتمجيد الإرهاب عبر شبكة التواصل الإجتماعي
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إحتفظت يوم 29 أفريل 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنستير بعنصر تكفيري عمره 26 سنة قاطن الجهة وباشرت قضية عدلية في شانه موضوعها : الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي
المعني تعمد تنزيل تدوينات وصور تمجد الإرهاب وتحرض عليه ويشيد به إضافة إلى تواصله مع عناصر تكفيرية بالداخل والخارج
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ناءً على معلومات مفادها تعمّد عنصر تكفيري تنزيل تدوينات وصور على حسابة الخاص بشبكة التواصل الإجتماعي « فايسبوك » تُمجّد الإرهاب، تمكنت يوم 30 أفريل 2018 دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس من القبض على المعني
بإستشارة النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أذنت للفرقة المذكورة بإحالته على الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة