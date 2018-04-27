الحرس الوطني بطبرقة يفكك خلية « فرسان السنة » الإرهابية و يقبض على 14 من عناصرها

إثر توفر معلومات، تمكنت يوم 25 أفريل 2018 دوريات مشتركة تابعة لمنطقة الحرس الوطني بطبرقة ولاية جندوبة من إماطة اللثام عن خلية تكفيرية تُعرف بإسم « فرسان السنة » تنشط بمعتمدية فرنانة تتكون من 08 عناصر وألقت القبض على إثنين منهم يبلغان من العمر 24 سنة اللذان يعملان على إستقطاب الفئات الشبابية لتبني الفكر التكفيريو
حجزت الوحدات المذكورة بمنزل أحدهما 32 قصاصة ذات منحى تكفيري ومجموعة من الأوراق مكتوبة بخط اليد تتضمن تحريضا على الإرهاب
بإستشارة النيابة العمومية، اذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بطبرقة بالإحتفاظ بهما ومباشرة قضية عدلية في شأنهما موضوعها « الإشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي » وإدراج 06 من عناصر الخلية بالتفتيش والمساعي حثيثة للقبض عليهم
و متابعة للموضوع المتعلق بإحتفاظ فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بطبرقة ولاية جندوبة بعنصرين تكفريين عمرهما 24 سنة قاطنين معتمدية فرنانة ينشطان ضمن خلية تكفيرية تُعرف بإسم « فرسان السنة » تعمل على إستقطاب الفئات الشبابية ونشر الفكر التكفيري المتشدد
تمكنت يوم 26 أفريل 2018 الفرقة المذكورة من القبض على 04 عناصر آخرين أعمارهم تتراوح بين 20 و27 سنة ثبت تورطهم في القضية نفسها
بإستشارة النيابة العمومية، اذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بكافة أفراد الخلية وعددهم 06 عناصر ومواصلة التحريات وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانهم