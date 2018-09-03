الجيش الليبي يخوض قتالا شرسا مع إرهابيين أجانب وسط مدينة درنة

أعلن مصدر عسكري تابع للقيادة العامة للجيش الليبي أن مواجهات عنيفة تدور في المدينة القديمة وسط درنة مع عناصر إرهابية أجنبية
ونقلت « بوابة الوسط » عن المنذر الخرطوش، مسؤول المكتب الإعلامي في الكتيبة 276 مشاة التابعة للجيش الوطني الليبيي أن العمليات العسكرية لا تزال متواصلة منذ صباح أمس الأول، وأن مسلحي تنظيمات إرهابية يقاتلون باستماتة بسبب تواجد شخصيات إرهابية غير ليبية بارزة في صفوفهم، وأن هؤلاء يتحصنون بالمدينة القديمة والقسم الخلفي من شارع المغار
وذكر المصدر أن وحدات الجيش الليبي تحاصر المسلحين في منطقة مساحتها 300 متر فقط، وهي تتقدم ببطء بسبب زرع عبوات ناسفة بالمنطقة، وانتشار القناصة فوق أسطح المباني التي يتحصن بها المسلحون
وأفاد المتحدث بمقتل ضابطين تابعين للكتيبة 106 جراء الاشتباكات مع الإرهابيين، وإصابة 3 جنود تابعين للكتيبة 276 مشاة، إضافة إلى إصابة جندي يتبع للكتيبة 102
وأكد المتحدث أن قوات الجيش الليبي تسعى إلى حسم هذه المعركة، وتطهير منطقة درنة القديمة من فلول الإرهابيين
هروب مئات المعتقلين من سجن قرب طرابلس
أعلنت الشرطة القضائية الليبية الأحد في بيان فرار نحو 400 معتقل من سجن يقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة طرابلس، إثر أعمال شغب اندلعت داخله. وتشهد المدينة معارك دامية منذ أسبوع بين مجموعات مسلحة أدت إلى مصرع ما لا يقل عن 40 شخصا وإصابة 100 آخرين.
تمكن نحو400 معتقل اليوم الأحد من الهرب من سجن يقع في ضاحية طرابلس الجنوبية إثر اندلاع أعمال شغب، وفق ما أفادت الشرطة القضائية في بيان
وقالت الشرطة إن « المعتقلين تمكنوا من خلع الأبواب والخروج بعد أعمال شغب »على هامش المعارك بين مجموعات مسلحة قرب سجن عين زارة
وأضاف البيان أن الحراس، بسبب خشيتهم على حياتهم، لم يتمكنوا من منع السجناء من الفرار
ولم يقدم مسؤول في الشرطة القضائية المزيد من التفاصيل
وأدين معظم المعتقلين في السجن بارتكاب جرائم، أو كانوا من مؤيدي معمر القذافي وأدينوا بارتكاب جرائم قتل خلال الانتفاضة التي أطاحت بنظامه في 2011
وتتواجه مجموعات مسلحة متنافسة منذ الإثنين بالأسلحة الثقيلة في الضاحية الجنوبية لطرابلس. وأسفر القتال عن مصرع ما لا يقل عن 40 شخصا وجرح أكثر من 100 آخرين، وفقا لآخر حصيلة أوردتها وزارة الصحة مساء الجمعة
وكالات