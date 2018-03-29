الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ترفض رفضا قطعيا إثارة الفتنة حول هيئة بن سدرين

تابعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مداولات مجلس نواب الشعب بتاريخ 26مارس 2018 للتصويت على قرار التمديد بسنة اضافية لإنهاء أشغال هيئة الحقيقة والكرامة وإذ تستغرب من مستوى النقاش وردود الفعل المتشابهة من بعض ممثلات وممثلي الأحزاب السياسية والكتل النيابية والرشق بالتهم والسب والشتم وغياب الاحترام فإننا
1. نعبر عن استيائنا الشديد لما وصلت إليه تونس التي خلصها شعبها من براثن الدكتاتورية وأردناها نموذجا للديمقراطية والحرية بين دول كثيرة لا زالت تقبع تحت النظم السلطوية
2. نعبر عن استيائنا من المشهد المسيء من داخل قبة البرلمان لكل التونسيات والتونسيين ومستوى الحوار الدنيء والمثير للاستغراب الذي وصمه الشتم والسب وهتك الأعراض وسب للمناضلين والمناضلات والذي عبر عن حقد بغيض وتصفية حسابات لن تفيد البلاد في شيء ولن تعكس إلا وضعا هشا مخيفا في ظل أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية في غاية الصعوبة والخطورة
3. ندين ونرفض رفضا قطعيا العنف ايا كان نوعه والإساءة للنساء مهما كنّ وأينما كنّ واعتماد أجسادهن وحياتهن الشخصية وعرضها للعموم بغاية الإحراج أو الإساءة أو إلصاق التهم بهنّ بغاية تشويههن
4. نرفض رفضا قطعيا إثارة الفتنة بين التونسيات والتونسيين ونقل الأزمة من داخل البرلمان إلى الشعب التونسي ونعتبر أن الصراع السياسي الذي لا يرتقي بالدولة لن يخدم إلا المطامع الداخلية والخارجية في استفحال الأزمات داخل البلاد
تونس في 29 مارس 2018
عن الهيئة المديرة
الرئيسة
منية بن جميع
بيان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات