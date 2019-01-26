الجمعية التونسية للمحامين الشبان تدعم و تساند هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد و البراهمي

أعلنت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، عن مساندتها لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في جهودها الرامية الى الكشف عن الحقيقة الكاملة في قضية إغتيالهما، وموضوع الجهاز السري لحركة النهضة وعلاقته بالإغتيالات السياسية، وتتبع كل من ثبت تورطه في هذا الملف ايعازا وتخطيطا وتنفيذا
وعبرت الجمعية، في بيان أصدرته اليوم السبت 26 جانفي، عن استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن الحق ووفاء لدماء الشهداء، داعية الهيئة الوطنية للمحامين، الى الخروج عن صمتها، وايلاء قضية الشهيدين الأهمية التي تستحق باعتبارها قضية انسانية وطنية وحقوقية بامتياز واعلنت دعمها الدائم والمتواصل لهيئة الدفاع عن الشهيدين واستعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن الحق ووفاء لدماء الشهداء
واستنكرت : التعاطي السلبي الذي بلغ حد التواطؤ، من بعض من الجهات القضائية، بما يثبت تسترها على حقيقة الملف وانحيازها المفضوح لجهة سياسية بعينها »، منددة بما اعتبرته الخطاب المتشنج لسفيان السليطي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب