تمّ اليوم السبت، بدار الضيافة بقرطاج التوقيع على اتفاقية الزيادة في الأجر الأدنى المضمون (السميغ) بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد و الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي
ووصف رئيس الحكومة، هذا الحدث بالمهم، مشددا على إيمان حكومته بالحوار الاجتماعي وضرورة اتخاذ مثل هذه الاجراءات لفائدة الطبقات الاجتماعية التي تعيش تحت ضغط كبير
وتضمّن الاتفاق 15 نقطة، تتعلق بالمفاوضات الاجتماعية، والزيادة في الأجور لفائدة قطاعات عدة، كعمال الحضائر والمفروزين أمنيا، وموظفي القطاع الثقافي والسمعي البصري. ومن جهته قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إن اللقاء الذي جمعه اليوم السبت 7 جويلية 2018، برئيس الحكومة يوسف الشاهد، والذي تم خلاله توقيع اتفاقية الزيادة في الأجر الأدنى، تطرق إلى عديد النقاط الهامة
وأوضح الطبوبي أنه تم الاتفاق على إمضاء اتفاق يوم الاثنين القادم 9 جويلية 2018، يحدّد آجال الانتهاء من المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام
كما سيتم يوم الثلاثاء 10 جويلية الجاري، الإمضاء على القائمة النهائية للمفروزين أمنيا وإحالة بقية الحالات على وزارة الشؤون الاجتماعية للنظر فيها
وتقرّر كذلك خلال لقاء اليوم، وفق الطبوبي، تطبيق اتفاق 27 نوفمبر 2017 المتعلق بهشاشة التشغيل وعمال الحضائر والآلية 16 و20، في أقرب الآجال، إلى جانب الاتفاق على مواصلة دعم المواد الأساسية والحفاظ على أسعارها، وصرف الزيادة في أجور المتقاعدين
المصدر : الإتحاد العام التونسي للشغل