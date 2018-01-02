الباجي يُنْذرُكم : رَاهُو الضرْبْ باشْ يوَلِّي في العتِقْ ،ما عادِشْ في الورَقْ

في كلمة الرئيس الباجي قائد السبسي التي توجه بها إلى الشعب التونسي يوم 31 ديسمبر بمناسبة رأس السنة الإدارية الجديدة 2018 ، ودون الرجوع الى تقييمه لسنة 2017 « بحُلْوها ومُرّها » لا بد من الوقوف على ما قاله بالنسبة إلى 2018
فالرئيس الباجي يؤكد أن سنة 2018 ستكون سنة مفصلية « فارقة » إذ فيها سيكتمل البناء الديموقراطي حسب تقديره . ومن بين المؤسسات الديمقراطية التي سيتم تركيزها : المحكمة الدستورية والمجالس البلدية التي سيقع انتخابها في شهر ماي القادم
وهنا توقف الرئيس الباجي و أكد على أهمية الإنتخابات البلدية التي ستكون « رهانا كبيرا يجب كسبه ». فالقضية كما يراها « ليست بسيطة » .
فسيقع انتخاب 300 مجلس بلدي و « أكثر من سبعة آلاف نائب » والقضية « ليست بسيطة » وأعاد الباجي هذه العبارة مرات عدة وقال » يجب أن نأخذ هذه الإنتخابات « مأخذَ الجد » لأنه اعتبرها مستشهدا بالمثل الشعبي : رَاهُو الضرْبْ باشْ يوَلِّي في العتِقْ ،ما عادِشْ في الورَقْ
لم يوضح الباجي من سيضرب التجربة الديمقراطية في تونس « في العتق » لكن المتابع للشان السياسي التونسي يمكن له أن يجزم أنه إذا فازت ، لا قدّر الله ، حركة النهضة الإسلاموية ، الحالمة بإقامة الخلافة السادسة ، بأغلب المقاعد في المجالس البلدية القادمة فإن فيروسها الفتاك القاتل سيضرب في كامل الجسد « في العتِقْ ما هوَا شْ في الورَقْ » ومن أنْذَر فقد أعْذَرَ
فالتعامل مع الفيروس الخوانجي في مجلس النواب ما هو إلا مرض جِلْدِي مُقلِقٌ أماّ إذا امتدّ هذا الفيروس القاتل إلى العمود الفقري و النّخاع الشوْكي بسيطرة الخوانجية على المجالس البلدية فتلك الطامة الكبرى وتلك نهاية التجربة الديمقراطية
عبد الستار القصيبي