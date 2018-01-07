الإرهابي « برهان البولعابي » تخلّى عنه مُرافقوه فوقع كالفأر في قبضة الجيش الوطني

أفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ (اقرأ أسفله) أصدرته ليلة السبت، بأنه في اطار العملية العسكرية الجارية بجبل السلوم من مرتفعات القصرين، حجزت تشكيلات الجيش الوطني نطاقا بحملات، يحتوي على مخزن ثان لسلاح كلاشنكوف و159 خرطوشة إضافية ورمانة يدوية وحقيبة منظار نهاري، بالاضافة الى حقيبة تحتوي أغراضا شخصية
وللتذكير، فإن أحدى التشكيلات العسكرية قبضت مساء أمس السبت ، إثر كمين نفذته بجبل السلوم، على الإرهابي « برهان البولعابي » المكنى « أبو ياسين »، بعد إصابته على مستوى الرجل وتخلي مرافقيه عنه
وحجزت لديه سلاح كلاشنكوف ومخزن به 20 خرطوشة. وبإذن من المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بالكاف، تمّ تسليم الإرهابي المذكور فجر اليوم الأحد إلى الوحدات الأمنية، لمواصلة التحري معه، وفق نص البلاغ
بــلاغ يوم 03 السبت 06 جانفي 2018
قبضت الوحدات العسكرية، حوالي الساعة 20 من مساء اليوم السبت 6 جانفي 2018، على الإرهابي الخطير برهان البولعابي بعد إصابته بطلق ناري برجله، وحجزت سلاح كلاشنكوف ومخزن به 20 خرطوشة، في كمين لإحدى التشكيلات العسكرية بجبل السلوم. وقد قامت احدى التشكيلات العسكرية بالرمي على مجموعة مسلحة، وألقت القبض على الإرهابي المذكور بعد ان تخلى عنه مرافقوه. ويعتبر برهان البولعابي المولود في 24 ماي 1991 وأصيل القصرين، أحد أخطر العناصر الإرهابية التابعة لجند الخلافة وهو أمير سرية المغيلة. هذا ولا تزال العملية متواصلة لتعقب بقية افراد المجموعة