ابتداءا من اليوم النساء السعوديات لهن الحق في قيادة السيارة

باستطاعة المرأة السعودية ممارسة حقها بقيادة السيارة، بعد أن دخل قرار السماح للنساء السعوديات بقيادة السيارات حيز التنفيذ، اليوم الأحد 24 جوان
ويحرر هذا القرار السعوديات من قيود الاستعانة بوسائل النقل العامة وتعيين سائق ذكر للتنقل لمسافات قصيرة، وتسهيل عملية انضمامهن إلى الطبقة العاملة، وتحقيق رؤية السعودية 2030، والتي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
وعمت الفرحة قلوب النساء السعوديات بعد قرار رفع الحظر الذي أقرته الحكومة في سبتمبر الماضي، حيث أفسح المجال أمامهن لتحقيق أحلامهن في تنمية مشاريعهن الخاصة، واستكشاف المملكة، برغم وجود العديد من القيود التي مازالت تسيطر على المرأة السعودية
وأصدرت السعودية أول دفعة من رخص القيادة لمجموعة من النساء السعوديات، كما نظمت الحكومة فعاليات في عدة مدن من ضمنها: الرياض، والدمام، وجدة وتبوك، لتعزيز مفاهيم الأمن والسلامة لقيادة المركبات وكيفية استخدام الطرق. ووضعت أيضاً أجهزة محاكاة قيادة السيارات للسماح للنساء اللواتي لم يقدن سابقاً بتجربة القيادة
وطالبت منظمة العفو الدولية، الخميس في بيان، بالمزيد من الإصلاحات وإطلاق سراح الناشطات المحتجزات سابقاً. وقالت سماح حديد، مديرة حملات الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، إن « رفع الحظر دليل على شجاعة وعزيمة الناشطات في مجال حقوق المرأة اللواتي دافعن عن هذه القضية منذ التسعينيات
وقالت سارة ليا ويتسن، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: لا يمكن وجود احتفال حقيقي بتاريخ 24 جوان ، بينما تُوجد النساء اللواتي قمن بحملات من أجل الحق في القيادة وأنصارهن خلف القضبان