إيقاف 3 إرهابين بولاية بنعروس

بناء على معلومات، تمكنت منطقة الأمن الوطني بالمروجات ولاية بنعروس يوم 23 أفريل 2018 من إيقاف 03 عناصر من أتباع خلية تكفيرية تعرف بـ « الموحدون » تتراوح أعمارهم بين 30 و38 سنة أصيلي تونس العاصمة
بالتحري معهم إعترفوا بتبنيهم للفكر التكفيري وتعمدهم تمجيد الإرهاب والإشادة به والتحريض عليه ويتواصلون مع عناصر إرهابية بالداخل والخارج عبر شبكة التواصل الإجتماعي الفايسبوك
بإستشارة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها « الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي والتواصل مع عناصر إرهابية خارج أرض الوطن ». وإحالتهم على الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني للأمن الوطني لمواصلة الأبحاث