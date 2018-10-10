إمام خوانجي بالمنستير يدعي أن فيضانات نابل عقاب من الله بسبب زراعتهم للعنب

امام جامع خوانجي من اعلى المنبر يعتبر ان ما حل بسكان نابل هو عقاب من الله لزرعهم العنب
أفاد مراد بن صالح الناطق الرسمي باسم اقليم الحرس الوطني بالمنستير اليوم الأربعاء 10 اكتوبر 2018 أنه وعلى إثر توفر معلومات مفادها تعمّد إمام خطيب خوانجي بجامع سطح جابر بمدينة المنستير التطرق خلال خطبة الجمعة ليوم 28 سبتمبر 2018 إلى الفيضانات التي جدت مؤخرا بولاية نابل والتي اعتبرها عقابا من الله بسبب زراعتهم لمادة العنب وتحويلها إلى خمور تم استدعائه للتحقيق
وقد تولت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنستير جلب المعني إلى مقر الفرقة، وبالتحري معه إعترف بما نسب إليه حسب ما أكده المصدر ذاته لمراسل جوهرة اف ام
وبإستشارة النيابة العمومية أذنت للفرقة المذكورة بمواصلة التحريات معه ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها مخالفة قانون المساجد
كما تم التنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الشؤون الدينية بالجهة والتي اتخذت إجراء بعزله من مواصلة امامته للمسجد المذكور وعينت إماما آخر مكانه