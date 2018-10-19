إمام خوامجي بمدينة المنستير يتطاول على رئيس الدولة ويشتمه في خطبة الجمعة

خلال صلاة الجمعة بالمسجد المحاذي لمعهد فطومة بورقيبة بالمنستير صعد ، اليوم 19 أكتوبر 2018 ، الإمام الخوامجي الخطيب المنبر وبعد البسملة التي فيها نفاق كبير عرّج الإمام على ما جاء من تقدير الرئيس الفرنسي الكبير للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وغضب لذلك غضبا كبيرا ثم انتقل إلى شتم رئيس الدولة لما أتاه من إثم ، حسب رأيه ، عندما أثار قضية المساوات في الإرث بين الذكر والأنثى . وواصل الإمام الخوانجي المذكور تهجمه العنيف على الرئيس الباجي و على لجنة الحقوق والحريات التي أنشأها وعلى المقترحات التي وردت في تقريرها الختامي ناعتا إياهم جميعا بعملا الكفار ودعا عليهم بالويل وما أدراك ما الويل
كل هذا يقع وعين السلط الجهوية مغمضة و أذنها موصدة والحال نفسه في وزارة الشؤون الدينية التي لا ترى و لا تسمع ، إن لم نقل تتواطأ
ملاحظة هامة : أغلبية المصلين لم يستسيغوا كلامه لكنهم لازموا الصمت داخل المسجد تقديرا للمكان من جهة وخوفا من الميليشيا النهضوية المحيطة بالإمام المذكور
الصورة / وزير الشؤون الدينية أحمد عضوم المسؤول الأول عن تحييد المساجد عن العمل السياسي .من المؤسف أن نقول فيه « الماء العَفِن يلعب تحت ساقيه » هذا إن لم يكن متواطئا