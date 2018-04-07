إلقاء القبض على إرهابي داعشي بحي التضامن

بناء على معلومات، تمكنت يوم 06 أفريل2018 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بـ 02 مارس معتمدية التضامن ولاية أريانة، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 34 سنة، قاطن بولاية القيروان
بالتحري معه، إعترف بتبنيه للفكر التكفيري، كما ثبت تعمده تنزيل صور وتدوينات تمجّد الإرهاب وتحرّض عليه وتشيد بتنظيم »داعش » الإرهابي ومقاطع فيديو تحتوي على أحد الرموز الإرهابية لتنظيم ما يسمى بـ « أنصار الشريعة » الإرهابي المحظور وذلك على حسابه الخاص بشبكة التواصل الإجتماعي الفايسبوك
بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها « الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي