إقليم الحرس الوطني بسوسة يفكّك خلية تتكون من تسعة إرهابيين تنشط بهرقلة

في إطار تعقّب العناصر الإرهابية المتحصنة بالفرار والكشف عن الخلايا النائمة المرتبطة بها، تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة بالتنسيق مع مصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بسوسة من تفكيك خلية تكفيرية تتكون من تسعة (09) عناصر تنشط بمعتمدية هرقلة من ولاية سوسة على علاقة بعنصر إرهابي فار أصيل الجهة كانت تخطط لإستهداف مركز أمن وميدان رماية مستعمل من طرف الوحدات الأمنية إضافة إلى التخطيط لإغتيال أحد أعوان الامن
تمّت إحالتهم جميعا على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب