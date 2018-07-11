إرهابيان من زغوان و سبيطلة في قبضة الحرس الوطني

مكنت يوم 10 جويلية 2018 دورية مشتركة تابعة لمنطقة الحرس الوطني بسبيطلة ولاية القصرين من القاء القبض على عنصر تكفيري عمره 41 سنة قاطن بالجهة مفتش عنه لفائدة مركز الامن الوطني بمقرين ولاية بن عروس من أجل الاشتباه في الانتماء الى تنظيم ارهابي
تمّ الاحتفاظ به وإحالته على مصدر التّفتيش لاتّخاذ ما يتعيّن في شأنه
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بناء على معلومات وبعد مراجعة النيابة العمومية، داهمت يوم 10 جويلية 2018 دورية تابعة لفرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بزغوان منزل عنصر تكفيري قاطن بالجهة عمره 36 سنة وبتفتيشه، حُجز داخله مجموعة من الكتب ذات منحى تكفيري ومجموعة ثانية تدعو وتحرّض على الارهاب اضافة الى آلة حادة كبيرة الحجم : سيف
تمّ الاحتفاظ به بتعليمات من النيابة العمومية ومباشرة قضية عدلية في شانه موضوعها: الاشتباه في الانتماء الى تنظيم ارهابي وتمجيد الارهاب