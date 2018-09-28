أنشطة ومشاريع التعاون بين منظمة اليونسكو تُعْرَض على الرئيس الباجي

إلتقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الجمعة 28 سبتمبر 2018 بقصر قرطاج، معز شقشوق، نائب المدير العام المكلف بالإعلام والاتصال بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة « اليونسكو »، بمناسبة تنظيم المنظمة لتظاهرة بتونس العاصمة تحت شعار » نحو قوانين وممارسات مجتمعية أفضل لتحرير التنمية المستدامة من خلال النفاذ إلى المعلومة »، في إطار الاحتفال باليوم العالمي الثالث للنفاذ إلى المعلومة
وأفاد معز شقشوق أن اللقاء استعرض أنشطة ومشاريع التعاون بين منظمة اليونسكو وعدد من المؤسسات والهياكل بتونس في مجال النفاذ إلى المعلومة وأهمية تكريس هذا الحق الدستوري لمزيد إرساء الشفافية وثقافة الحوكمة