ألمانيا تُبْرِز رغبتها في مساعدة تونس من أجل دعم المسار الديمقراطي وتحقيق النجاح الاقتصادي.

تحادث رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد ظهر اليوم بدار الضيافة بقرطاج مع وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني غارد مولر
وأكد الوزير الألماني عقب اللقاء على أهمية العلاقات المتينة التي تجمع البلدين مبرزا رغبة ألمانيا على مساعدة تونس في طريقها من أجل دعم المسار الديمقراطي وتحقيق النجاح الاقتصادي
وأعلن الوزير الألماني أنه وقع خلال هذه الزيارة على7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وإعلان نوايا بهدف دعم الاستثمارات الاجنبية في تونس وتطوير التكوين المهني ومساندة القطاع الخاص وقطاع الصناعات الغذائية
كما أفاد وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني أنه تم الاتفاق على تدعيم التعاون الثنائي بين الجامعات المهنية في المجال السياحي خاصة ان تونس تبقى الوجهة المفضلة لدى السائح الألماني مبرزا أهمية التعاون المشترك في المجال الفلاحي ومشددا على دعم بلاده لتونس في مفاوضاتها مع الاتحاد الاوروبي بهدف مزيد فتح المجال امام المنتوجات والسلع التونسية في الأسواق الأوروبية
رئاسة الحكومة