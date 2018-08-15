ألفة يوسف تشفق على الاخوان

اشفق على الاخوان اذ لم يبق لهم من حل الا تشويه مخالفيهم كذبا او بهتانا او اتهاما بباطل الخ
ومرد ذلك عموما
** عجزهم عن مقارعة الحجة بالحجة والفكرة بالفكرة لضعف مستوى قواعدهم التعليمي والثقافي عموما، وما تواتر الاخطاء اللغوية سوى مثال
** ضعف الحس الهزلي لدى جلهم، وهي سمة نفسية لمن يتبنى الأيديولوجيات المنغلقة…فالهزل مسافة مع الذات والاخر والحياة، والاخواني منصهر في أيديولوجيته… بل يتعامل مع الحوار قصا ولصقا وشواهد نقلية فقط
** وهو الأهم، لان الاخواني لا يفهم معنى ان يكون كما يشاء، وان يترك الاخرين يكونون كما يشاؤون. فالتنميط هدفهم، والاخر المختلف يذكرهم بامكان اخر، وبهشاشة منظومتهم المغلقة
المشكل ان التشويه ليس حلا لان الناس اما ان يكتشفوه او يملوه