ألفة يوسف تذكّر بالكذبة الكبرى التي قام عليها الدستور

كلما كثرت الصراعات والحروب الرمزية في البلاد سعدت
بكل بساطة لانها تذكر بالكذبة الكبرى التي قام عليها الدستور وتمثلنا للحياة السياسية اصلا
ان تقول، تونس دولة إسلامية يتناقض مع إقرار الدستور بالدولة المدنية
وهو تناقض لا يحله التوافق السياسي
بعبارة اخرى، لعلنا يوما نختار في هذه البلاد اما حكما بالشريعة بتلويناته من داعش الى النظام السعودي الى الايراني ألخ او حكما مدنيا
لعبة التآويل استمناء فكري قد يفيد في حال القلق الفردي او السعي الى الاطمئنان النفسي، ولكن سياسيا لا بد من القطع
يا ابيض يا اسود
وبعبارة اخرى، لن ادخل سياسيا في لعبة تأويل النص ومقاصده، بل اقول لك مباشرة، انا مواطن تونسي لي في هذه الارض حق، لا يعنيك اني مسلم او بوذي او مسيحي او لا ادري او لا ديني
ولتفض بحد السيف أو بحد القانون… لكن كفى ضحكا على ذقون الملايين
والسلام
الدكتورة ألفة يوسف