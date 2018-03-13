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أكيد : مطلوبٌ الإبلاغ السريع عن عنصرين إرهابيين خطيرين

أكيد : مطلوبٌ الإبلاغ السريع عن عنصرين إرهابيين خطيرين

سياسة, عربي | 13/03/2018 |

في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية، تُذكر وزارة الداخلية بالتفتيش السريع والأكيد عن عنصرين إرهابيين خطيرين تونسيي الجنسية الأول يُدعى « ذاكر بن خليفة بن أحمد بوعجيلة » من مواليد 16 فيفري 1992 بالوردانين ولاية المنستير وصاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 06917547 والثاني يُدعى « سمير بن جلال بن حامد بن يوسف » من مواليد 24 ماي 1994 بالمنستير وصاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 06937457
عند مشاهدتهما أو الحصول على أي معلومات تخصهما إعلام الوحدات الأمنية، وتضع الوزارة على ذمتكم الأرقام التالية
الرقم الأخضر: 80.10.11.11
الرقم: 71.335.000
الرقم: 193 الحرس وطني
الرقم: 197 الأمن الوطني
أو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أو عسكرية