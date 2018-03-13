في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية، تُذكر وزارة الداخلية بالتفتيش السريع والأكيد عن عنصرين إرهابيين خطيرين تونسيي الجنسية الأول يُدعى « ذاكر بن خليفة بن أحمد بوعجيلة » من مواليد 16 فيفري 1992 بالوردانين ولاية المنستير وصاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 06917547 والثاني يُدعى « سمير بن جلال بن حامد بن يوسف » من مواليد 24 ماي 1994 بالمنستير وصاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 06937457
عند مشاهدتهما أو الحصول على أي معلومات تخصهما إعلام الوحدات الأمنية، وتضع الوزارة على ذمتكم الأرقام التالية
الرقم الأخضر: 80.10.11.11
الرقم: 71.335.000
الرقم: 193 الحرس وطني
الرقم: 197 الأمن الوطني
أو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أو عسكرية
أكيد : مطلوبٌ الإبلاغ السريع عن عنصرين إرهابيين خطيرين
في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية، تُذكر وزارة الداخلية بالتفتيش السريع والأكيد عن عنصرين إرهابيين خطيرين تونسيي الجنسية الأول يُدعى « ذاكر بن خليفة بن أحمد بوعجيلة » من مواليد 16 فيفري 1992 بالوردانين ولاية المنستير وصاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 06917547 والثاني يُدعى « سمير بن جلال بن حامد بن يوسف » من مواليد 24 ماي 1994 بالمنستير وصاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 06937457