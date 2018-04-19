أزمة التعليم الثانوي في قصر الرئاسة و في مجلس النواب

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الخميس 19 أفريل 2018 بقصر قرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد
تناول اللقاء الأوضاع العامة بالبلاد، ومستجدات أزمة التعليم الثانوي، إضافة إلى آخر الاستعدادات لانجاح الاستحقاق الانتخابي البلدي القادم
كما استعرض اللقاء التدابير الحكوميّة المزمع اتخاذها لضمان حسن تزويد الأسواق بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان المعظم، والتحكُّم في الأسعار ومراقبة مسالك التوزيع والتصدّي لمختلف مظاهر الاحتكار والتهريب
هذا و استقبل السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب، والسادة رؤساء الكتل النيابية مساء اليوم الاربعاء 18 افريل 2018 بقصر باردو كلا من السيد نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل مرفوقا بالسيد سمير الشفي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل . كما استقبل السيد حاتم بن سالم وزير التربية
واستمع رئيس المجلس ورؤساء الكتل الى وجهة نظر الطرفين بخصوص ازمة التعليم الثانوي
ودعا بالمناسبة الى انقاذ السنة الدراسية ومواصلة الحوار لتجاوز الازمة
الصورة : أذناب لسعد اليعقوبي في إضرابهم