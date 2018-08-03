أريانة : القبض على عنصر دَعَوي تكفيري يتواصل مع عنصر داعشي بالخارج

بناء على معلومات، تمكنت يوم 02 أوت 2018 فرقة الابحاث والتفتيش بأريانة من القاء القبض على عنصر تكفيري عمره 23 سنة قاطن معتمدية اريانة الشمالية
بالتحري معه إعترف انه واكب العديد من الخيمات الدعوية بولايتي اريانة وسوسة إبان « الثورة » التي كان يشرف عليها اتباع تنظيم « انصار الشريعة » الارهابي اضافة الى تواصله من العديد من العناصر المتشددة داخل وخارج ارض الوطن
كما تم العثور على العديد من الرسائل بأحد مواقع التواصل الإجتماعي بينه وبين عنصر إرهابي متواجد ضمن الجماعات الإرهابية في صفوف تنظيم « داعش » الارهابي بسوريا يحرضه فيها للانضمام اليه، كما تبين ان المعني تعمد تنزيل تدوينات وتعاليق وصور ومقاطع فيديو للعمليات الإرهابية للتنظيم المذكور بحسابه الخاص عبر شبكة التواصل الاجتماعي « فايسبوك » اضافة الى مجموعة من الأناشيد والخطب لمشائخ التيار التكفيري تحرض على الإرهاب
باستشارة النيابة العمومية أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ به ومواصلة التحريات معه ومباشرة قضية عدلية في شانه موضوعها : تمجيد الارهاب والاشتباه في الانضمام الى تنظيم ارهابي
القبض على عنصر تكفيري بسليانة
تمكنت يوم 02 أوت 2018 مصلحة التوقي من الارهاب باقليم الحرس الوطني بسليانة من القاء القبض على عنصر تكفيري عمره 23 سنة قاطن الجهة مفتش عنه لفائدة فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمكان من اجل تورطه في قضية ذات صبغة إرهابية : الانتماء الى تنظيم ارهابي
باستشارة النيابة العمومية، اذنت بالاحتفاظ به واحالته على مصدر التفتيش لمواصلة التحريات معه واتخاذ الاجراءات القانونية في شانه
القبض على عنصر تكفيري من أجل تمجيده للعملية الإرهابية بجندوبة
احتفظت يوم 02 أوت 2018 فرقة الابحاث والتفتيش لمنطقة الحرس الوطني 02 مارس معتمدية التضامن ولاية اريانة بعنصر تكفيري عمره 25 سنة قاطن الجهة وباشرت قضية عدلية في شانه موضوعها « الاشتباه في الانتماء الى تنظيم ارهابي وتمجيد الارهاب ».
المعني تعمد تنزيل تدوينات وتعاليق بحسابه الخاص عبر شبكة التواصل الاجتماعي « الفايسبوك » تمجد العملية الارهابية الاخيرة بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة والتي استشهد فيها 06 أعوان حرس وطني