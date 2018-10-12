آفاق يستغرب صمت الحكومة عن المعطيات الخطيرة التي كشفت عنها لجنة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي

يتابع حزب آفاق تونس بإنشغال آخر المستجدات بخصوص ما قدمته هيئة الدفاع عن قضيتي الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي من معطيات خطيرة
وإذ يؤكد حزب آفاق تونس على أن مسألة كشف حقيقة الإغتيالات السياسية هو ملف وطني يهم كافة التونسيين لذلك فإن أي معطيات جديدة مرتبطة بهذه المسألة تستوجب التعاطي معها بكل جدية ومسؤولية من قبل مؤسسات الدولة
وفي هذا الإطار يستغرب حزب آفاق تونس صمت الحكومة وفسح المجال للتجاذب السياسي خاصة في مايتعلق بإمكانية وجود تنظيم سري لحزب سياسي وهي مسألة مرتبطة مباشرة بالأمن القومي وإستقرار الدولة ونظامها الجمهوري وعلى الحكومة الكشف عن حقيقة هذا الجهاز السري ومخاطبة الشعب قصد طمأنته وقطع الطريق أمام كل محاولات التعتيم والتلاعب بهذا الملف مجددا
كما يطالب حزب آفاق تونس السلطة القضائية أن تتعاطى مع هذا الملف بأ سرع وقت ممكن وبكل إستقلالية عن الأطراف السياسية وخاصة المشتبه في تورطها في القضية
الخميس 11 أكتوبر 2018
حزب آفاق تونس
بيان